Племянница Трампа заявила, что в семье его не считали обладателем выдающегося ума
18 июля 2020, 10:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Племянница президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в рамках разговора с журналистами заявила, что в семье будущего американского лидера не считали обладателем выдающегося ума.
Мэри Трамп подчеркнула, что в прошлом ее дядя не демонстрировал никакого интереса к обучению и не отличался особой любознательностью. "Он не сильно изменился", – заявила женщина.
Племянница президента США, однако, уточнила, что он всегда был в высшей степени уверен в себе и отличался пренебрежительным отношением к людям. Кроме того, Мэри, имеющая докторскую степень по клинической психологии, убеждена, что действующий американский лидер страдает от различных личностных расстройств, связанных с воспитанием.
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