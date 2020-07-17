Племянница Трампа написала скандальную книгу про дядю

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17 июля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Книга племянницы президента США наделала много шуму по всему миру. Мэри Трамп рассказала семейные тайны, которые не понравились ее дяде.

«Чересчур много и никогда не хватает». Так можно перевести книгу племянницы Трампа. Из-за откровенного пересказа семейных тайн она уже стала бестселлером. За один день в Соединенных Штатах продано почти миллион экземпляров.

«Как моя семья создала самого опасного человека в мире», — это основной пассаж племянницы американского президента.

Мэри Трамп рассказала массу скандальных внутрисемейных историй. Среди прочих есть рассказ о том, как Дональд Трамп заплатил другу, чтобы тот прошел университетские тест на пригодность. Самого президента США она описывает, как самовлюбленного эгоиста.

Эти мемуары президенту США не понравились. Он пытался предотвратить выход книги юридическими методами. Однако ничего сделать не смог.

В последнее время Дональд Трамп часто попадает в скандалы с мемуарами людей из близкого окружения. Ранее Болтон рассказал о своей работе в Белом доме на должности помощника президента США.