Бывший помощник Трампа опубликовал скандальные мемуары

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22 июня 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-помощник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон написал мемуары о своей работе в Белом Доме. Книга получилась скандальной и пятнающей репутацию президента. Команда Трампа пыталась предотвратить публикацию, однако федеральный судья разрешил её выпуск в тираж.



Рукопись уже появилась в интернете, издатели успели напечатать более 200 тысяч экземпляров. Американский президент указал, что автору мемуаров придётся заплатить за «попытку его опорочить».



В воспоминаниях бывшего политика рассказывается о том, что Трамп считает Финляндию частью России. Помимо этого американский лидер планировал выход из НАТО. Самая большая тема, затронутая в книге, касается Китая. Болтон написал, что Трамп обещал снизить тарифы китайцам, если они переизберут генсека Си Цзиньпина. Помимо этого американский лидер предлагал помощь в строительстве лагерей по перевоспитанию уйгуров в Китае.



Историки считают, что мемуары Болтона не окажут влияния на предвыборную кампанию в США. Трампа и до этого выставляли в не лучшем виде. Болтон пытается заработать на ажиотаже и это ему, скорее всего, удастся сделать. Перед публикацией книги, юристы проверили каждую фразу, поэтому автора будет невозможно привлечь к ответственности за разглашение какой-либо государственной тайны.



