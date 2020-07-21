Историк из Киева заявил, что все боги, герои и пророки имеют украинское происхождение

Аргументы Недели → В мире 13+

21 июля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

Историк из Киева Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков. По его словам, все божества, упомянутые в древних текстах, на самом деле являются "предками украинцев".

Сергей Поддубный убежден, что отнюдь не греки дали миру мифы, героев и науку. "Это наша, украинцев, история", – подчеркнул мужчина.

Историк также заявил, что Ноев потоп в реальности случился на территории, где сейчас расположена Украина – именно с этого места возродилась жизнь на земле. Поддубный также уверен, что украинский народ имеет "по меньшей мере трехтысячелетнюю историю".