Киев выразил недовольство визитом Путина в Крым

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20 июля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Владимир Путин посетил Крым. Фото: kremlin.ru

Украина направила Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым.

В заявлении говорится, что Киев считает недопустимым посещение российскими должностными лицами «территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», без согласования с Киевом.

В официальном заявлении также говорится, что «такие визиты на Украине расценивают как нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности». Кроме этого, внешнеполитическое ведомство назвало визит президента РФ в Крым «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права».