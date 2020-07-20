Киев выразил недовольство визитом Путина в Крым

20 июля 2020, 19:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Украина направила Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым.
В заявлении говорится, что Киев считает недопустимым посещение российскими должностными лицами «территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», без согласования с Киевом.
В официальном заявлении также говорится, что «такие визиты на Украине расценивают как нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности». Кроме этого, внешнеполитическое ведомство назвало визит президента РФ в Крым «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права».
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