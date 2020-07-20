Путин прибыл в Крым

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в Крым. Российский лидер в Керчи принимает участие в церемонии закладки боевых кораблей на судостроительном заводе "Залив".

Пресс-служба Путина ранее анонсировала, что глава государства пообщается с работниками предприятия "Залив", на котором запланирована закладка двух универсальных десантных кораблей проекта 23900, - передает РИА Новости.

До этого Владимир Путин посещал Крым в середине марта, в шестую годовщину присоединения полуострова к России. Тогда он побывал в Севастополе и вручил государственные награды строителям Крымского моста.