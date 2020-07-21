В Италии произошло извержение вулкана Стромболи

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21 июля 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Популярная Механика

Вулкан Стромболи. Фото: pixabay.com

В Италии на острове Стромболи вновь активизировался одноименный вулкан. Считается, что его непрекращающееся извержение длится около 20 тысяч лет.

На этот раз остров Стромболи накрыл дождь из раскаленной лавы, который сопровождался мощным взрывом, дымом, а также выбросом вулканических газов и пепла. Извержение началось ранним утром, после первого взрыва по склонам стали струиться реки из лавы, которые в скором времени достигли моря. Всего активность вулкана продлилась около четырех минут.

«Согласно геофизическим данным, этот утренний взрыв был примерно в 10 раз сильнее, чем средний размер взрывов на вулкане, и сопоставим с большим извержением 15 марта 2017 года, но все еще примерно на порядок меньше, чем два пароксизма в прошлом году 3 Июля и 28 августа», — считает вулканолог Том Пфайффер. Несмотря на извержение, специалисты уверены, что проводить эвакуацию жителей пока рано.