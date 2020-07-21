Обновление Windows 10 лишило пользователей возможности войти в Сеть

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21 июля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

Пользователи Windows 10 пожаловались, что из-за очередного обновления операционной системы они лишились возможности подключиться к Интернету.

Отмечается, что специальная служба на ПК сообщает пользователю, что у него отсутствует подключение к Интернету. Замечено, что подобные неполадки начались после обновления операционной системы, прошедшего в мае. Специалисты объясняют, что дело не в самом подключении к Сети, а в статусе подключения. Служба компьютера сообщает пользователю, что у него нет подключения к интернету, хотя на самом деле в большинстве случаев это не так. Подчеркивается, что проблема затронула не всех пользователей Windows 10. «Мы в курсе этой проблемы, но еще не решили ее», - заявили разработчики.