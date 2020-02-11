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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Обновление ОС обернулось проблемами для владельцев некоторых смартфонов

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Обновление ОС обернулось проблемами для владельцев некоторых смартфонов
Фото: pixabay.com

Владельцы флагманских смартфонов Sony рассказали о сбоях в работе гаджетов. Неполадки начались после обновления операционной системы устройства до новой версии.

Отмечается, что проблемы коснулись хозяев смартфонов Xperia XZ2, Xperia XZ3, Xperia 1 и Xperia 5 при переходе на Android 10. Среди замеченных неполадок – резкое снижение автономности и быстродействия устройства, сильный нагрев, а также «неизвестная ошибка», возникающая при попытке запустить более двух приложений разом.

Новое обновление стало доступно в конце 2019 года. Специалисты советуют «откатить» операционную систему до предыдущей версии и ждать, когда производители устранят проблемы «десятки».

АБ

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