Обновление ОС обернулось проблемами для владельцев некоторых смартфонов

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11 февраля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фото: pixabay.com

Владельцы флагманских смартфонов Sony рассказали о сбоях в работе гаджетов. Неполадки начались после обновления операционной системы устройства до новой версии.

Отмечается, что проблемы коснулись хозяев смартфонов Xperia XZ2, Xperia XZ3, Xperia 1 и Xperia 5 при переходе на Android 10. Среди замеченных неполадок – резкое снижение автономности и быстродействия устройства, сильный нагрев, а также «неизвестная ошибка», возникающая при попытке запустить более двух приложений разом.

Новое обновление стало доступно в конце 2019 года. Специалисты советуют «откатить» операционную систему до предыдущей версии и ждать, когда производители устранят проблемы «десятки».