Включенный Bluetooth на Android может быть опасным

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10 февраля 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Специалисты по кибербезопасности из Германии предупредили хозяев гаджетов с ОС Android об опасности постоянно включенного Bluetooth. Отмечается, что угроза затрагивает только некоторые версии.

Специалисты рассказали, что владельцы версий ОС Android 8 Oreo и Android 9 Pie рискуют стать мишенью для хакеров и потерять часть личных данных, если держат Bluetooth постоянно включенным. Эксперты утверждают, что злоумышленнику достаточно узнать МАС-адрес гаджета, чтобы заслать на него вирус и считать личные данные.

Отмечается, что новые версии операционной системы такой уязвимости лишены.