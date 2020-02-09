Пользователи Windows 7 массово жалуются на невозможность перезагрузить компьютер

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9 февраля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Любители операционной системы Windows 7 массово жалуются на ошибку, которая не позволяет перезагрузить или выключить устройство. Первые сообщения с жалобами начали появляться несколько дней назад.

По словам пользователей, при попытке выключить или перезагрузить компьютер появляется сообщение: «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера». При этом природа ошибки пока остаётся неизвестной.

Один пользователь признался, что нашел способ, как обойти сбой в программе. Он посоветовал для корректного выключения создать еще одну учетную запись с правами администратора, а затем вернуться в предыдущую с правами администратора по умолчанию. Те, кто воспользовался советом, признали, что метод работает.