Киев считает необязательным реагировать на обращение Кадырова к Зеленскому

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы ЧР

Обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому не требует официальной реакции. Об этом заявили в администрации украинского президента.

Здесь сообщили, что каждый в современном мире имеет право делать любые заявления, однако это не повод искать в них скрытые смыслы, поэтому «вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части СМИ придать факту личного сообщения главы субъекта Федерации соседней страны чрезвычайное значение», — говорится в комментарии.

В Киеве считают, что в заявлении Кадырова есть прямая отсылка к «определенному роду межгосударственных отношений», а это касается только президентов Украины и России.