Киев считает необязательным реагировать на обращение Кадырова к Зеленскому
20 июля 2020, 21:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому не требует официальной реакции. Об этом заявили в администрации украинского президента.
Здесь сообщили, что каждый в современном мире имеет право делать любые заявления, однако это не повод искать в них скрытые смыслы, поэтому «вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части СМИ придать факту личного сообщения главы субъекта Федерации соседней страны чрезвычайное значение», — говорится в комментарии.
В Киеве считают, что в заявлении Кадырова есть прямая отсылка к «определенному роду межгосударственных отношений», а это касается только президентов Украины и России.
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