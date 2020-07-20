Der Spiegel прокололся с антикитайской статьей

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20 июля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

Белый дом на фото pixabay.com

Немецкая газета der Spiegel провела опрос. По его результатам появился заголовок: «Немцы требуют большей дистанции от Китая». В тексте статьи расшифровка, после которой появилось сомнение в независимости социального исследования. Такое ощущение, что это какой-то заказ.

«Китай выступает против оппозиции в Гонконге, но официальный Берлин лишь осторожно критикует Пекин», — это подзаголовок к статье, в которой рассказывается про социальный опрос.

Немецкие жураналисты рассказали об исследовании, которое провел институт общественного мнения Covey. По его результатам получилось, что 46 процентов немцев настаивают на дистанцировании от Китая.

Утверждается, что около 30 процентов опрошенных хотят, чтобы прежний курс немецкого правительства был сохранен. И лишь 18 процентов выразили позицию за еще большее смягчение курса отношений между Германией и Китаем.

Вообще, Германия, как и вся планета живет в эпоху коронавируса. Конечно, в Китае происходят события, связанные с Гонконгом. Но во время пандемии вряд ли кто-то из немцев задумывается о том, что происходит в Китае. Им гораздо ближе происходящее в Европе.

Подробности известны журналистам, они их обстоятельно разжевывают. При этом начинается статья с заявлений активиста Джошуа Вонга. Позиция официального Пекина не представлена.

И в конце концов 30 + 18 будет равно 48. И судя по опросу 48 процентов немцев выступили, как раз, за сохранение нынешней политики Германии в отношениях с Китаем. Это больше 46 процентов противников этой позиции.

На самом деле, с Китаем начал политическую войну Вашингтон. А немцам, скорее всего, по барабану какой будет политика Берлина в отношениях с Пекином.