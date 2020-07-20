Власти Приднестровья рассматривают возможность усиления карантина
20 июля 2020, 19:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Заболеваемость коронавирусом в Приднестровье выросла более чем на 60%. Об этом президенту республики Вадиму Красносельскому доложили на заседании оперштаба.
За четверо суток в республике зарегистрировано 96 новых фактов заболевания коронавирусом. В ходе совещания говорили о том, что в случае ухудшения обстановки руководство страны будет вынуждено вернуться к практике более жёсткого карантина.
В республике отменен режим чрезвычайного положения, однако введены эпидемиологические правила для граждан и хозяйствующих субъектов. Границы республики также остаются закрытыми.
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