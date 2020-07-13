Из Приднестровья в Молдавию сбежал зараженный коронавирусом монах
13 июля 2020, 18:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Зараженный вирусом Covid-19 монах из Кицканского монастыря, в Приднестровье, сбежал на территорию Молдавии. Куда конкретно он отправился, пока что неизвестно.
В начале июля в Ново-Нямецком монастыре, находящемся в подчинении Молдавской митрополии, была выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Первоначально установили два случая заболевания. Региональный оперштаб принял решение о массовом тестировании всех проживающих в обители, в результате было выявлено 17 положительных тестов.
8 июля в отделении интенсивной терапии Слободзейского инфекционного госпиталя умер священнослужитель монастыря. У 66-летнего мужчины на фоне коронавирусной инфекции обострились хронические заболевания сердца, легких и почек.
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