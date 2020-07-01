В Молдавии число случаев заражения коронавирусом достигло 16 898

В Молдавии число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки выросло на 285. Об этом сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Таким образом, общее число пациентов в регионе, у которых диагностирован COVID-19, достигло 16 898. Всего 9 594 человека были вылечены, а 549 умерли из-за коронавирусной инфекции.
В стране до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Все жители обязаны носить маски в транспорте и закрытых общественных местах.
Ранее сообщалось: на Кубани коронавирус стал причиной смерти двух пациентов.
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