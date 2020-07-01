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На Кубани коронавирус стал причиной смерти двух пациентов

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

На Кубани коронавирус стал причиной смерти двух пациентов
Больничная палата. Фото: pixabay.com

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксированы два летальных случая из-за коронавирусной инфекции.

В Новороссийске в инфекционной больнице №3 умерла 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу после жалоб на слабость и температуру до 38,8 градусов. Анализ на коронавирус оказался положительным. С 8 июня пациентка была подключена к ИВЛ. Отмечается, что женщина страдала сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца.

В инфекционной больнице Сочи скончалась 58-летняя местная жительница. Она также страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом, сердечно-сосудистой недостаточностью и другими сопутствующими заболеваниями, и была на аппарате ИВЛ.

ДВа

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