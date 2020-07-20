Франция испугалась намеков на вторую волну коронавируса

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20 июля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Франция в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Официальный Париж будет штрафовать за нахождение без маски в общественных местах. Такое ограничение вводится с понедельника, 20 июля. Поводом для этого стали опасения начала второй волны пандемии.



Об ужесточении антикоронавирусных мер президент Франции объявлял еще на прошлой неделе. 14 июля Эммануэль Макрон обратился к нации в связи с днем взятия Бастилии. Французские власти отметили вспышки инфекции в нескольких регионах, поэтому решили предотвратить новую волну.

«Люди должны носить маски в банках, супермаркетах, почтовых отделениях и крытых рынках, а также во всех офисах, зданиях, торговых центрах и учреждениях, которые относятся к категории общественных мест», — сообщает европейская пресса: «Маски уже обязательны в общественном транспорте. Любой, найденный без маски или отказывающийся носить ее, будет оштрафован на 135 евро».

Тем временем французский минздрав выступил с тревожным объявлением. Во Франции заметили начинающееся обострение пандемии.

«Мы наблюдаем тревожные признаки новых вспышек эпидемии в некоторых местах по всей стране, которые вынудили нас ужесточить нашу позицию относительно здоровья населения», — заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Ему вторил премьер-министр Жан Кастекс: «Мы готовимся ко второй волне. Мы хотим максимально сохранить нашу экономическую и социальную жизнь. Это роль государства — готовиться к угрозам и предвидеть их».

Сейчас во Франции говорят о возможном закрытии границ. Пандемия по-прежнему бушует на планете. Количество заразившихся уже превысило 14,5 миллионов человек.