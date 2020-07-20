Легитимность выборов в Сирии будет оспорена

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20 июля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: соцсети

В организованных Дамаском нынешних выборах смогут принять участие всего лишь несколько миллионов сирийцев из числа сторонников режима или зависимых от него граждан, т.е. максимальный процент участников предстоящих выборов составит не более 30 % от общей численности избирателей.

Безусловно, на фоне прошедших в 2014 году президентских выборов – это прогресс, тогда, как шутили сами сирийцы, в прошедших в условиях гражданской войны и обстрелов Дамаска выборах, состоявшихся в подвалах президентского дворца, приняли участие только охранники Асада, члены правительства, силовики и боевики ливанской «Хизбаллы». За прошедшие годы окружение Асада усовершенствовало законодательство в сфере организации выборов. Теперь в качестве кандидатов в депутаты или на должность президента могут выдвигаться лишь сирийцы, прожившие не менее 10 последних лет в стране, т.е. тем самым отсекаются все кандидаты от внешней оппозиции и представители сирийских беженцев.

Читать статью полностью: Очередной выборный фарс разыгрывается в Дамаске