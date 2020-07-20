Очередной выборный фарс разыгрывается в Дамаске 

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 июля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук ]

Фото: соцсети

Вместо того, чтобы следовать по пути мирного урегулирования сирийского конфликта, который был намечен на переговорах в Женеве и Астане (принятие новой конституции, коалиционное правительство, всеобщие и полные выборы новых парламента и президента), Асад и его окружение решили в очередной раз разыграть дешевый пропагандистский спектакль, чтобы продлить агонию режима и придать хоть какую-то легитимность диктатуре партии Баас и алавитского клана.

Как известно, в конце 2019 года Дамаск отозвал свою делегацию с Женевских переговоров по проекту будущей конституции Сирии и весной 2020 года предпринял очередное наступление своих войск на провинцию Идлиб. Вмешательство ВС Турции смогло остановить эту очередную военную авантюру и попытку Асада силовым путем вернуть под свой контроль северо-запад страны.

В воскресенье, 19 июля 2020 года на подконтрольных Асаду и его иранским союзникам сирийских территориях прошли выборы в Народный совет (парламент) Сирии, в котором сейчас примерно три четверти депутатских мандатов принадлежит правящей партии арабских националистов - Баас, остальные – их сторонникам из числа так называемых «карманных» партий правительств Асада типа российских ЛДПР и Справедливой России. Асадовцев не остановила от переноса даты выборов даже пандемия коронавируса, отсутствие элементарных санитарно-эпидемиологических условий для сбора населения на избирательных участках.

Несмотря на победные реляции из Дамаска о победах Асада над вооруженной оппозицией и террористами, гражданская война в Сирии весьма далека от своего завершения. С помощью ВКС РФ и 80-ти тысячной группировки иностранных шиитских наемников под эгидой Ирана Асаду действительно удалось установить контроль над двумя третями территории САР, однако на этих землях проживает лишь треть населения страны (7-8 млн человек).

Гораздо больше сирийцев (7-8 млн) оказалось в палаточных лагерях за рубежом (Турция, Ливан, Ирак, Иордания и другие страны), а также на неподконтрольных Асаду сирийских территориях (северо-запад, север, северо-восток) – 7-8 млн человек. Из числа последних на оккупированных Турцией территориях северо-запада и севера САР проживает свыше 4 млн сирийских граждан, на курдско-арабском северо-востоке – 3-4 млн сирийцев.

В организованных Дамаском нынешних выборах смогут принять участие всего лишь несколько миллионов сирийцев из числа сторонников режима или зависимых от него граждан, т.е. максимальный процент участников предстоящих выборов составит не более 30 % от общей численности избирателей. Безусловно, на фоне проведенных в 2014 году президентских выборов – это прогресс, тогда, как шутили сами сирийцы, в прошедших в условиях гражданской войны и обстрелов Дамаска выборах, состоявшихся в подвалах президентского дворца, приняли участие только охранники Асада, члены правительства, силовики и боевики ливанской «Хизбаллы». За минувшие годы окружение Асада усовершенствовало законодательство в сфере организации выборов. Теперь в качестве кандидатов в депутаты или на должность президента могут выдвигаться лишь сирийцы, прожившие не менее 10 последних лет в стране, т.е. тем самым отсекаются все кандидаты от внешней оппозиции и представители сирийских беженцев.

Как представляется, проходящие парламентские выборы в САР при любом результате вряд ли будут способствовать легитимизации правящего режима. Можно заранее предсказать, что сторонники Асада (баасисты и арабы-алавиты) получат вновь подавляющее число депутатских мандатов и будут и дальше доминировать в законодательной власти, которая играет лишь роль декоративной ширмы для диктатуры Асада. Большая часть мирового сообщества (США, страны ЕС, Лига арабских государств, Турция, др.), скорее всего, не признают итогов этих выборов.

Не признают их, естественно, представители сирийской внешней оппозиции, граждане провинции Идлиб, частично Алеппо, административного района Африн, прокурдского автономного района «Рожава», арабские племена Восточного берега реки Евфрат.

Говоря языком шахмат, политический цугцванг в истекающей кровью и лежащей в руинах Сирии сохранится еще на неопределенное время. Региональные хищники в лице Анкары и Тегерана оказались неудачным выбором для Москвы на роль «гарантов» мирного урегулирования сирийского кризиса. Они лишь закрепили раздел САР между собой на марионеточные анклавы, однако при этом не теряют надежды установить свой полный контроль над всей сирийской территорией, вытеснив оттуда военных США и РФ.

Таким образом, очередные парламентские выборы в Сирии вряд ли послужат делу мира и снижения напряженности в этой стране, поскольку пройдут без участия в них подавляющего большинства сирийских граждан и не будут признаны легитимными значительной частью мирового сообщества.