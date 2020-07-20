Несмотря на пандемию коронавируса в Сирии прошли парламентские выборы

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20 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

Фото: соцсети

В воскресенье, 19 июля 2020 года на подконтрольных Асаду и его иранским союзникам сирийских территориях прошли выборы в Народный совет (парламент) Сирии, в котором сейчас примерно три четверти депутатских мандатов принадлежит правящей партии арабских националистов - Баас, остальные – их сторонникам из числа так называемых «карманных» партий правительств Асада типа российских ЛДПР и Справедливой России.

Асадовцев не остановила от переноса даты выборов даже пандемия коронавируса, отсутствие элементарных санитарно-эпидемиологических условий для сбора населения на избирательных участках. Несмотря на победные реляции из Дамаска о победах Асада над вооруженной оппозицией и террористами, гражданская война в Сирии весьма далека от своего завершения. С помощью ВКС РФ и 80-ти тысячной группировки иностранных шиитских наемников под эгидой Ирана Асаду действительно удалось установить контроль над двумя третями территории САР, однако на этих землях проживает лишь треть населения страны (7-8 млн человек).

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