В Латвии за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Soeren Stache/ZB

За минувшие сутки на территории Латвии не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Данную информацию предоставили в понедельник в Центре профилактики и контроля заболеваний.

За прошедшие 24 часа в Латвии провели 1 297 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых не было выявлено новых случаев заболевания.

С начала пандемии в стране было сделано 182 225 тестов на COVID-19. В общей сложности коронавирусом нового типа заболели 1 192 человека, 31 пациент скончался, 1 022 человека выздоровели. За последние сутки ни один пациент с коронавирусной инфекцией госпитализирован не был. Сейчас в больницах Латвии лечатся три человека с состоянием средней степени тяжести.