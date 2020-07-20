В Латвии за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Латвии не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Данную информацию предоставили в понедельник в Центре профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие 24 часа в Латвии провели 1 297 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых не было выявлено новых случаев заболевания.
С начала пандемии в стране было сделано 182 225 тестов на COVID-19. В общей сложности коронавирусом нового типа заболели 1 192 человека, 31 пациент скончался, 1 022 человека выздоровели. За последние сутки ни один пациент с коронавирусной инфекцией госпитализирован не был. Сейчас в больницах Латвии лечатся три человека с состоянием средней степени тяжести.
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