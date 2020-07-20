Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Каталонии в день визита короля Испании устроили акцию саботажа на железнодорожных путях

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

В Каталонии в день визита короля Испании устроили акцию саботажа на железнодорожных путях
флаг Каталонии, pixabay.com

Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония в день визита короля Испании Фелипе VI в регион устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Известно, что участники протеста подожгли шины на одном из участков сообщения, предварительно разместив на обочине знак с перечеркнутой короной.

Согласно последней информации источников, в результате "вандальных действий" жителей Каталонии было прервано сообщение между Жироной и Фигерасом по высокоскоростной линии. После этого был введен план движения альтернативного вида транспорта по шоссе. 

ЕТ

Политика

Мишустин снял с должности подозреваемую в хищении средств замминистра науки Лукашевич

Мишустин снял с должности подозреваемую в хищении средств замминистра науки Лукашевич

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замминистра науки Марины Лукашевич. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью