В Каталонии в день визита короля Испании устроили акцию саботажа на железнодорожных путях

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20 июля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

флаг Каталонии, pixabay.com

Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония в день визита короля Испании Фелипе VI в регион устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Известно, что участники протеста подожгли шины на одном из участков сообщения, предварительно разместив на обочине знак с перечеркнутой короной.

Согласно последней информации источников, в результате "вандальных действий" жителей Каталонии было прервано сообщение между Жироной и Фигерасом по высокоскоростной линии. После этого был введен план движения альтернативного вида транспорта по шоссе.