В Каталонии в день визита короля Испании устроили акцию саботажа на железнодорожных путях
20 июля 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония в день визита короля Испании Фелипе VI в регион устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Известно, что участники протеста подожгли шины на одном из участков сообщения, предварительно разместив на обочине знак с перечеркнутой короной.
Согласно последней информации источников, в результате "вандальных действий" жителей Каталонии было прервано сообщение между Жироной и Фигерасом по высокоскоростной линии. После этого был введен план движения альтернативного вида транспорта по шоссе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.