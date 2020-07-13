Власти Каталонии вводят жесткий карантин на части территории автономного сообщества

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13 июля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Барселона, Paco Freire/Keystone Press Agency

Власти Каталонии намерены, несмотря вынесенное ранее судебное решение, ввести жесткий карантин в связи с распространением COVID-19 на части территории автономного сообщества, где проживают 160 тысяч человек.

Накануне стало известно, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации жителям части комарки (района) Сегрия, в частности, города Льейда, будет запрещено покидать дома за исключением случаев острой необходимости. Закрыты будут все магазины (кроме продовольственных), спортивные центры, мастерские. Бары, рестораны и кафе смогут продавать еду только с доставкой. Данное решение, однако, в судебном порядке обжаловала прокуратура, вследствие чего в ночь на понедельник следственный суд Льейды отказался подтверждать законность введения жесткого карантина, так как локальные вспышки заражения коронавирусом якобы находятся под контролем, а ограничительные меры может вводить лишь правительство Испании.

Глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что не принимает подобного судебного решения. Он заметил, что власти Каталонии не могут понять, почему возникают бюрократические препятствия, когда речь идет о здоровье граждан.