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Вирусолог оценил перспективы производства в России вакцины от коронавируса

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вирусолог оценил перспективы производства в России вакцины от коронавируса
шприц, лекарства, Nayra Halm/Keystone Press Agency

Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов оценил перспективы создания вакцины от COVID-19 в России.

Щелканов отметил, что промышленное производство вакцины от коронавируса в РФ в случае успешного проведения всех этапов испытаний может начаться ближе к осени. Профессор напомнил, что к настоящему моменту прошел только первый этап исследований, изучающий безвредность препарата для людей.

Вирусолог заметил, что вакцина должна изготавливаться в промышленных масштабах, однако это не всегда возможно. В связи с большим числом нюансов, как отмечает Михаил Щелканов, прогнозировать точные сроки начала производства препарата нельзя. "В биотехнологии редко все складывается идеально", – подчеркнул эксперт.

ЕТ

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