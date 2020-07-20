Внук организатора покушения на Гитлера считает, что потери СССР в войне слишком мало упоминаются

Внук Клауса фон Штауффенберга, который являлся организатором покушения на Адольфа Гитлера, предприниматель Филипп фон Шультес заявил, что потери СССР во Второй мировой войне замалчиваются.
Внук организатора покушения на фюрера заявил, что 35 лет назад президент ФРГ Ричард фон Вайцзэккер в рамках речи в связи с 40-летием окончания Второй мировой ввел в оборот фразу, что 8 мая стало днем освобождения и для немцев – это было настоящим "ментальным прорывом", поскольку ранее эта дата считалась лишь моментом поражения.
Фон Шультес подчеркнул, что представление о том, что освобождение Европы от нацизма было сопряжено исключительно с победами западных союзников является неверным. Он убежден, что многочисленные жертвы и потери Советского Союза в войне мало упоминаются и оплакиваются.
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