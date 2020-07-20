Захарова: порядка 60 тысяч россиян с 7 апреля вернулись на родину вывозными рейсами
20 июля 2020, 12:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
С 7 апреля вывозными авиарейсами на родину вернулись около 60 тысяч граждан Российской Федерации. Данную информацию предоставила в понедельник, 20 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В рамках пресс-конференции, посвященной вывозной программе, Захарова отметила, что порядка 50 тысяч россиян были вывезены из других стран непосредственно российскими авиакомпаниями.
Дипломат подчеркнула, что всем пассажирам вывозных рейсов предоставляются маски и перчатки, причем маски меняются каждые три часа. Граждан призывают во время полета не брать багаж с полок и минимизировать перемещения по салону. Кроме того, в аэропорту людям измеряют температуру, а их багаж проходит обработку.
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