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Вывозной рейс из Африки доставил 197 граждан России на родину

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вывозной рейс из Африки доставил 197 граждан России на родину
салон самолета, pixabay.com

В понедельник, 20 июля, в московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с россиянами. Граждане РФ вернулись вывозным рейсом на родину из нескольких стран Африки, а также из Иордании.

Известно, что на борту самолета находились 197 россиян, пятеро граждан Украины и трое уроженцев Казахстана. Уточняется, что среди вернувшихся больше всего москвичей – 38 пассажиров. Жители Москвы отправятся на 14-дневную самоизоляцию, а представители других регионов будут помещены в обсерваторы в Московской области.

Российские дипломаты уточнили, что самолет в общей сложности пробыл в пути 100 часов. На лайнере во время полета работал усиленный экипаж.

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