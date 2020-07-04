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Более 250 россиян вылетели в Москву вывозным рейсом из Шанхая

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Более 250 россиян вылетели в Москву вывозным рейсом из Шанхая
салон самолета, pixabay.com

В субботу, 4 июля, вывозным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Шанхая в Москву вылетели 253 гражданина России. Об этом сообщили ранее сегодня сотрудники генерального консульства Российской Федерации.

Согласно последней информации, россияне вылетели на родину на самолете Boeing 777.

Подчеркивается, что на борту воздушного судна, помимо жителей Москвы, находятся пассажиры, прибывшие в Китай из других регионов Российской Федерации. В генконсульстве уточнили, что, в частности, некоторые граждане летят транзитом в Новосибирск и Уфу.

ЕТ

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