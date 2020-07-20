Власти Франции расширили правила по обязательному ношению масок

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20 июля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

медицинские маски, pixabay.com

В понедельник во Франции в силу вступил декрет об обязательном ношении масок в общественных помещениях. Перед всеми магазинами появились таблички, напоминающие о необходимости надевать средства защиты.

Охрана внимательно следит за посетителями общественных мест, хотя не наделена полномочиями штрафовать граждан, нарушающих установленный порядок, для этого нужно вызвать полицию. В некоторых магазинах появились автоматы для продажи масок.

Согласно новому декрету, носить маски следует при посещении супермаркетов, других торговых точек, банков, административных учреждений, помещений зданий рынков, музеев и автостоянок, расположенных под землей.

Если француз не надел средство защиты в общественном месте, то ему придется выплатить штраф в размере 135 евро. В случае повторного задержания без маски штраф увеличится до 1 500 евро. Если в течение месяца человека три раза задержат без маски в помещении, где ее наличие обязательно, он может попасть в тюрьму на срок до шести месяцев.