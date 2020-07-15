Россиянам рекомендовали после пандемии не переставать носить маски

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15 июля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Татьяна Руженцова рекомендовала россиянам продолжать носить защитные маски и после окончания пандемии коронавирусной инфекции. По словам специалиста, заболеть можно и вне эпидемии.

«Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к коронавирусной инфекции. Я не рекомендую ждать какой-то даты, когда их можно будет перестать носить», - считает Руженцова.

Она напомнила, что вместе с осенью в Россию придет сезонный всплеск гриппа и ОРВИ, а потому не стоит переставать носить защитные маски. Лучше всего надевать их в местах большого скопления людей, а также при контакте с заболевшими.