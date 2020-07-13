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Мужчина рассказал, почему пандемия COVID-19 стала лучшим событием в его жизни

, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина рассказал, почему пандемия COVID-19 стала лучшим событием в его жизни
Респиратор. Фото: pixabay.com

В Сети мужчина признался, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала лучшим, что случалось в его жизни. Он рассказал, что счастлив появившейся возможности постоянно носить защитную маску.

«Я стал намного счастливее, начав носить маску на моем уродливом лице. В толпе я чувствую себя так уверенно, как никогда не чувствовал раньше. Я могу даже сказать привет красивой девушке, а они начали мне отвечать, потому что не видят моего ужасного лица», - заявил интернет-пользователь. Мужчина добавил, что с радостью ходил бы в маске до конца жизни.

Комментаторы посоветовали мужчине не отчаиваться и развивать уверенность в себе. Люди попытались донести до него, что у каждого свои стандарты красоты.

АБ

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