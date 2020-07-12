Переболевшие коронавирусом начали терять антитела

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12 июля 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ZDF

фото: медик, pixabay.com

Исследователи в Германии считают, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией со временем «теряют» антитела. Отмечается, что данный процесс свидетельствует о возможном повторном заражении.

«По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», - пояснил главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг Клеменс Вендтнер.

В источнике говорится, что снижение количества антител было замечено у первых пациентов с коронавирусом, которые проходили лечение в конце января. Однако врач отметил, что пока неизвестно, как это влияет на долгосрочный иммунитет. При этом Вендтнер не исключает, что выздоровевший человек может заразиться COVID-19 снова.

Кроме того, с подобным заявлением ранее выступили китайские ученые, которые выявили особенности сильного снижения количества антител у тех, кто перенес заболевание без симптомов.