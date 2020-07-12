Ученый: коронавирус стал более заразным из-за мутаций
12 июля 2020, 20:31[ «Аргументы Недели» ]
Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил, что заразность новой коронавирусной инфекции повысилась на 31%. Своим мнением он поделился в интервью газете South China Morning Post.
Леунг отметил, что рост этого показателя связан с мутациями ДНК одного из наиболее распространённых штаммов коронавируса. По его словам, один заболевший может заразить четырех человек, хотя ранее их число равнялось трем: «Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели».
Однако пока нет подтверждений тому, что коронавирус стал более смертельным, уточнил он.
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