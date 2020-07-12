ВОЗ: за сутки выявлено рекордное число заражённых коронавирусом

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12 июля 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: пробирка, pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшие сутки в мире зафиксировано рекордное количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в воскресенье, 12 июля.

В источнике говорится, что за последние сутки выявлено 230 370 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших за все время пандемии составило 12 552 765. При этом умерли 5 285 пациентов с COVID-19, а общее количество - 561 617.

Наибольшее число зараженных коронавирусом зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 540 222 и Европе - 2 907 654.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 10 июля - более 228 тысяч случаев.

Ранее Главный инфекционист Минздрава оценил вероятность появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.