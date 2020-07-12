ВОЗ: за сутки выявлено рекордное число заражённых коронавирусом
12 июля 2020, 19:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшие сутки в мире зафиксировано рекордное количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в воскресенье, 12 июля.
В источнике говорится, что за последние сутки выявлено 230 370 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших за все время пандемии составило 12 552 765. При этом умерли 5 285 пациентов с COVID-19, а общее количество - 561 617.
Наибольшее число зараженных коронавирусом зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 540 222 и Европе - 2 907 654.
Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 10 июля - более 228 тысяч случаев.
Ранее Главный инфекционист Минздрава оценил вероятность появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.