Медсестры устроили забастовку в Израиле

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20 июля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 13 канал

медик и пациент, pixabay.com

Забастовка медсестер началась в Израиле после того, как ни к чему не привели ночные переговоры с министерством финансов о повышении зарплат. Об этом утром в понедельник, 20 июля, сообщили журналисты.

Подчеркивается, что во время забастовки работа будет проводиться по режиму выходного дня, за исключением отделений COVID-19 в клиниках, которые продолжат функционировать в штатном режиме. Известно, что отменен ряд плановых операций, сокращен прием анализов и не работают специалисты по вакцинации. Экстренную помощь, однако, по-прежнему оказывают в полном объеме.

Напомним, ранее профсоюз медсестер и медбратьев в Израиле потребовал увеличения зарплат, а также улучшения условий работы медперсонала из-за сильной загруженности больниц на фоне распространения коронавируса нового типа.