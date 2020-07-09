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В США полицейские начали мирную забастовку против сокращения бюджета

, 19:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

В США полицейские начали мирную забастовку против сокращения бюджета
полициия Лос-Анджелеса на фото Globallookpress.com/ John Fredricks

Полиция Лос-Анджелеса проверяет был ли забастовкой массовый невыход полицейский на работу. Выясняется был ли это «голубой грипп». Так называется один из видов отстаивания прав.

Сразу 300 полицейских в Лос-Анджелесе не вышли на работу на минувших выходных. Причиной они назвали болезнь.

«Полиция Лос-Анджелеса выясняет, действительно ли большое количество сотрудников заболелиили это было случаем «голубого гриппа», — сообщили американские СМИ: «Или это связано с памяткой, разосланной на прошлой неделе».

В памятке были призывы к офицерам полиции оформлять больничный. Ее разослал профсоюз полицейских.

Протест полицейских связывают с решением политической элиты. Она пошла на поводу у митингующих Black lives matter (жизнь черных имеет значение). Те требовали сократить финансирование полиции. В Лос-Анджелесе власти решили урезать бюджет полиции.

«Им удалось обезвредить полицию; как вы думаете, что будет дальше? Наша зарплата? Наши страховки? Наши пенсии? Вы чертовски правы, все эти вещи теперь в опасности», — процитировали американские СМИ некое письмо. Автор не уточняется. Возможно, им был представитель профсоюза полицейских: «Мы должны послать городу ясный сигнал, что мы не расходный материал, и мы не собираемся больше терпеть все это».

Шеф полиции Лос-Анджелеса отказывается признавать массовый невыход сотрудников на работу «голубым гриппом». Сейчас его головной болью стали убийства и перестрелки на улицах города. В последнее время они участились. Если мирная забастовка полицейских продолжится, город может погрузиться в настоящий хаос.

Ну, а тем временем, опыт коллег из Лос-Анджелеса уже обсуждают полицейские по всем Соединенным Штатам. Ряд городов и штатов уже тоже сократили бюджет своих полицейских ведомств. Среди них называют Миннеаполис, Нью-Йорк, Калифорнию, Окленд.

В Соединенных Штатах создают опасный прецедент. Американские полицейские уже на взводе. Они жаждут гражданской войны. Если у копов сдадут нервы, они могут ее начать сами.

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