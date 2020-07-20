В сети обсуждают оптическую иллюзию с зебрами

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20 июля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

зебры, pixabay.com

Пользователи социальных сетей обсуждают оптическую иллюзию с зебрами. Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал необычный снимок с животными, который привлек внимание многих людей.

Автор снимка опубликовал его в интернете и задал вопрос, какая зебра находится на фотографии спереди – левая или правая. Мнения людей разделились, однако большинство предположило, что правильный ответ – левая.

Некоторые пользователи сети и вовсе сочли, что фотограф использовал фотошоп, чтобы создать данный кадр, однако Сарош Лодхи на своей страничке в Twitter подчеркнул, что это реальный снимок без каких-либо правок или обработки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от boop (@appreciate.your.earth) 13 Июл 2020 в 4:40 PDT