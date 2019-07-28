В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с фото

В соцсетях набирает популярность черно-белое фото, которое кажется цветной за счет сетки, наложенной поверх изображения. Снимок был опубликован на Reddit и быстро разлетелся по интернету. Пользователи Сети ломают голову над новой оптической иллюзией с котом





"Это фото на самом деле черно-белое", - гласит подпись к публикации. Оказалось, что пользователи по-разному воспринимают иллюзию. Часть комментаторов утверждает, что отчетливо видят изображение цветным.

Другие спорят, поскольку для них совершенно ясно, что фото черно-белое, но с разноцветными перекрещивающимися линиями. А некоторые пользователи сообщили, что вообще не видят сетки поверх изображения.









Источник фото: портал Reddit