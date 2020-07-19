В Израиле на акциях протеста пришлось применять водометы и задействовать конные отряды
19 июля 2020, 23:03[ «Аргументы Недели» ]
В Израиле возобновился судебный процесс над премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху - его обвиняют в злоупотреблении властью и коррупции. Разбирательство проходит на фоне массовых антиправительственных демонстраций.
Тысячи людей на центральных улицах израильских городов требуют отставки премьера. Люди недовольны действиями правительства во время кризиса из-за пандемии коронавируса, который буквально обрушил экономику в стране.
Демонстранты перекрывают улицы, жгут мусорные баки, бьют витрины и забрасывают полицейских камнями. Для разгона толпы власти задействуют конные подразделения и водометы.
Антиправительственные выступления сегодня начались и в пригороде Тель-Авива Яффо. Полиция начала задерживать протестующих.
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