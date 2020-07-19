Германию обвинили в продаже оружия третьим странам

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19 июля 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

фото из архива автора

Гринпис обвинил Германию в нарушении требований ЕС по экспорту оружия. Об этом говорится в соответствующем исследовании.

По данным исследователей, Германия продавала оружие в третьи страны. Так, обозначены государства, не входящие в ЕС и НАТО.

«Немецкое оружие систематически появляется в зонах военных действий и в руках диктаторов», — заявил эксперт по разоружению Greenpeace Александр Лурц: «Срочно нужен строгий закон об экспорте вооружений, запрещающий экспорт в третьи страны и прекращающий это сознательное, систематическое разрушение экспортных директив».

В числе примеров названа Мексика. Утверждается, что в 2014 году местная полиция, вооруженная немецкими штурмовыми винтовками G-36, вышла против студенческих протестов. Многие ативисты были застрелены. Немецкое оружие исследователи нашли и на Ближнем Востоке.

На самом деле, по законам Германии экспорт вооружения в третьи страны возможен, если в этом есть интересы государства. Они учитывают интересы альянса.

А в этом исследовании Greenpeace проглядывается рука Вашингтона. Судя по всему, Соединенным Штатам самим хотелось продать свои штурмовые винтовки Мексики. Но там отказались от них, предпочли оружие немецкое.

К слову, в некоторых странах Greenpeace, вообще, включили в список экстремистских.