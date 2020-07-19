Журналист из Болгарии считает, что у россиян есть привычка замораживать монеты

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19 июля 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

кошка с монетами, фото: pixabay.com

Болгарская газета "Факти" сделала "сенсационное открытие", выяснив, зачем русские оставляют в морозилке стакан воды и монетку. Главный "секрет" русских людей знают даже не все жители России.

Болгарский журналист Георги Касабов отметил, что перед тем как отправиться в путешествие, многие люди опасаются, что продукты в морозилке могут по тем или иным причинам испортиться. Он предложил простой способ проверки, была ли нужная температура в морозильной камере постоянно.

Пластиковый или металлический стакан наполняют водой и ставят в морозилку. Когда жидкость станет льдом, сверху кладут монету. Если по возвращении монетка осталась на том же месте, то морозилка работала стабильно, а, значит, продукты не испортились. Если же монетка оказалась на дне, то продукты стоит выбросить.

Как утверждает автор статьи, этот метод изобрели именно русские. По его словам, в России всегда перед отпуском в морозилке оставляют стакан с водой и монетой.

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