Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся «требовательные к еде» россияне

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19 июля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

соленые огурцы, фото: pixabay.com

Китайский блогер поделился своим впечатлением о российских солёных огурцах. По его мнению, огурцы — гордость россиян, без них не обходится ни одно застолье и при подаче на стол будет сказано: "Вы таких еще не пробовали".

Он отметил, что засолка не только увеличивает срок хранения продукта, но и придает ему особенный вкус.

Солёные огурцы "требовательных к еде" россиян были им описаны словами "пряные", "хрустящие", "ароматные", "нежные". Он сказал, что данный продукт очень вкусный и освежающий. Как написал автор китайского портала Sina, почти все иностранцы с восхищением отзываются об этом продукте.

Китаец поделился рецептом «самого удивительного» блюда русской кухни.