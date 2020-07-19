Трамп выступил против переименования военных баз, заявив о победе США в двух

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19 июля 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, Tasos Katopodis / Pool via CNP //www.imago-images.de

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, объяснив это уважением к победам США в мировых войнах.

"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" - форты носили эти названия долгое время, десятилетия", - подчеркнул глава Белого дома. Его не волнует, что думают военные, по его словам, решение Трамп будет принимать сам.

"Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг… И как мы его назовем? Назовем его "Преподобный Шарптон" (известный в США темнокожий проповедник Эл Шарптон – ред.)"? - спросил президент Америки. Трамп добавил, что США выиграли "две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных". По его словам, это было сделано именно из "Форта Брэгг". Он подтвердил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов.

Ранее племянница президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в рамках разговора с журналистами заявила, что в семье будущего американского лидера не считали обладателем выдающегося ума.