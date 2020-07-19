В Германии обвинили Австрию в жадности

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19 июля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

саммит глав стран ЕС на фото globallookpress.com

Стало известно, почему разругались лидеры стран Евросоюза на саммите. Споры были ожесточенными. В итоге одни сравнили других с мелкими лавочниками.

На этом саммите Париж и Берлин горели жаждой скорее решить общие экономические проблемы Европы. Меркель и Макрон предложили выделить 500 миллиардов евро в виде грантов. Плюс к тому Еврокомиссия хотела дополнительно выделить 250 миллиардов евро на кредиты.

В конфронтацию с ними вступили Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания. Этот внутренний союз называет себя «экономной четверкой». Они были против того, чтобы утопить кризис в деньгах. И предложили снизить сумму грантов до уровня меньше 400 миллиардов.

«Кроме того, они больше всего хотят выдавать только кредиты, а не гранты, чтобы подтолкнуть такие страны, как Италия и Испания, к более быстрым реформам», — сообщила немецкая газета die Zeit.

В конце концов, Меркель и Макрону эти споры надоели. Они согласились с компромиссом сокращения грантовой помощи до 400 миллиардов.

«Они ведут переговоры, как торговцы коврами, обсуждая гигантские миллиардные суммы», — охарактеризовали немецкие журналисты поведение австрийцев и их союзников по «экономной четверке».