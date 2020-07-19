Зеленский решил отдохнуть от государственных забот на «даче Хрущева»
19 июля 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского государства Владимир Зеленский будет отдыхать десять дней и свой отпуск он проведет в президентской резиденции, так называемой "даче Хрущева" на острове Бирючий в Херсонской области.
Эта резиденция не использовалась много лет и, как сообщает депутат Тарас Черновол, к приезду Зеленского там проведен ремонт за государственный счет. Он также рассказал, что глава украинского государства отправился туда без жены, первой леди Украины Елены Зеленской.
Госрезиденция на Бирючем была организована во времена Никиты Хрущёва. Однако советский лидер побывал там всего лишь раз. Остров находится на конце Федотовой косы в Кирилловке Запорожской области, хотя относится к территории Херсонской области.
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