В Раде призвали Зеленского извиниться. И уйти в отставку

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12 июля 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского и его команды извинений перед украинцами и отставки. Об этом сказано в заявлении на сайте партии.

Отмечается, что главным предвыборным обещанием Зеленского было возвращение мира на Украине путем урегулирования конфликта в Донбассе, но прошел год, а власти ничего для этого не сделали.

"Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку", - заявили в партии.

Представители "Оппозиционной платформы" уверены, что нынешний курс Владимира Зеленского не совпадает с интересами народа Украины. По их мнению, в стране пора сменить правительство, которое "ведет к катастрофе" государство.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о еще одном нарушенном обещании президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о намерении политика не пользоваться государственными резиденциями.