В Раде призвали Зеленского извиниться. И уйти в отставку

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского и его команды извинений перед украинцами и отставки. Об этом сказано в заявлении на сайте партии.
Отмечается, что главным предвыборным обещанием Зеленского было возвращение мира на Украине путем урегулирования конфликта в Донбассе, но прошел год, а власти ничего для этого не сделали.
"Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку", - заявили в партии.
Представители "Оппозиционной платформы" уверены, что нынешний курс Владимира Зеленского не совпадает с интересами народа Украины. По их мнению, в стране пора сменить правительство, которое "ведет к катастрофе" государство.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о еще одном нарушенном обещании президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о намерении политика не пользоваться государственными резиденциями.