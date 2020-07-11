Стало известно о нарушенном обещании Зеленского, связанном с госрезиденциями

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о еще одном нарушенном обещании президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о намерении политика не пользоваться государственными резиденциями.
Рабинович напомнил, что ранее Зеленский уверял, что никогда не будет жить на государственных дачах и отмечал, что там будут жить "детки какие-то". По словам депутата Рады, когда период "романтической юности" завершился, украинский лидер понял, что в дачном доме лучше будет жить он сам.
Отметим, что Владимир Зеленский имеет полное право проживать в госрезиденциях, но между первым и вторым туром президентских выборов он уверял, что не планирует ими пользоваться.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.