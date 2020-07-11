Стало известно о нарушенном обещании Зеленского, связанном с госрезиденциями

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11 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о еще одном нарушенном обещании президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о намерении политика не пользоваться государственными резиденциями.

Рабинович напомнил, что ранее Зеленский уверял, что никогда не будет жить на государственных дачах и отмечал, что там будут жить "детки какие-то". По словам депутата Рады, когда период "романтической юности" завершился, украинский лидер понял, что в дачном доме лучше будет жить он сам.

Отметим, что Владимир Зеленский имеет полное право проживать в госрезиденциях, но между первым и вторым туром президентских выборов он уверял, что не планирует ими пользоваться.