Посол Китая опроверг заявления о геноциде уйгуров

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19 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Лю Сяомин на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

Китайский посол в Великобритании Лю Сяомин объяснил, что на самом деле происходит на видео, опубликованном британскими СМИ. Его процитировала the Guardian.

Опубликованное видео стало скандальным. Сотни людей с завязанными глазами и руками за спиной были выведены из поезда. В описании к видео утверждалось, что все происходит в Китае. И в кадре это уйгуры и представители других этнических меньшинств. Якобы это являлось подтверждением геноцида в Китае.

«Я не знаю, где вы взяли эту видеозапись», — прокомментировал кадры посол Китая Лю Сяомин, а потом намекнул: «У вас, как и в любой другой стране, тоже происходит передача заключенных».

В репортаже было интервью с уйгуркой. Она рассказала, что ее принудительно стерилизовали. Китайский посол сказал, что не отрицает единичных случаев. И подобное может произойти с антикитайскими элементами. Но в целом уйгуры живут в мире и согласии.

«Уйгурский народ наслаждается мирным, гармоничным сосуществованием с другими этническими группами людей», — пояснил Лю Сяомин: «Мы относимся к каждой этнической группе как к равной».

Что было на самом деле, неизвестно, но уйгурскую карту активно использует Дональд Трамп в давлении на Пекин. А в подобных играх Вашингтон часто использует народы и страны, как разменную монету и не скупится на фейки.

К слову, тот же the Guardian утверждает, что съемка велась с беспилотного летательного аппарата. Но судя по кадру, это кадры, сделанные при помощи камеры наружного наблюдения.