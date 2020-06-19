Трамп вступился за уйгуров и наступил на больную мозоль Пекина

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19 июня 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на нарастающие противоречия Вашингтона и Пекина в вопросах вооружения, международной политики, государства через дипломатов пытаются притормозить сползание к холодной войне. Американские политики в открытую заявляют, что для нормализации отношений Китай должен остановить притеснение уйгуров в Синьцзяне, решить вопросы автономии Гонконга, определить судьбу Тайваня.



Независимо от того, кто победит на выборах президента, антикитайская пропаганда в США продолжит усиливаться. На последней встрече государственного секретаря США Майкла Помпео с китайскими дипломатами поднимался также вопрос происхождения коронавируса.



В дальнейшем американская сторона намерена обсудить вопрос ядерного вооружения государств. Администрация американского президента Дональда Трампа хочет включить Китай в договор о сокращении ядерного вооружения.

Тон диалога Трампа относительно КНР воспринимается китайской стороной как попыткой общения в духе позапрошлого века. В тот период Китай принимал все требования Запада. Сегодня такой формат отношений не приемлем. Стабилизация американо-китайских отношений в ближайшее время маловероятна. Трамп подписал закон о наложении санкций на китайских чиновников, которые будут замечены в притеснениях уйгурского населения в северо-западной провинции Синьцзян.



